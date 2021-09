Psg, Icardi continua a deludere: statistiche da ‘fantasma’

Pareggio inaspettato e deludente quello del PSG del super tridente composto Messi-Mpappe-Neymar all’esordio in Champions League contro il Club Bruges. La stampa francese ha analizzato il match di ieri focalizzandosi anche su Mauro Icardi. L’ex Inter è subentrato ad inizio ripresa all’infortunato Mbappe e la sua prestazione ha scatenato un sacco di critiche.

L’attaccante argentino, infatti, ha toccato soltanto 6 palloni in 42 minuti e 28 secondi in cui è stato in campo, dei quali 4 ne ha passati e 2 ne ha persi. C’è da sottolineare, che Icardi ha ricevuto appena 4 passaggi dai suoi compagni di squadra, troppi pochi per un attaccante che ha giocato quasi un tempo di gioco, come se il resto della squadra non gli volesse passare il pallone.

L’esperienza di Mauro Icardi al Psg è stata finora tutt’altro che positiva. La scorsa stagione, dopo essere stato riscattato dall’Inter per 50 milioni di euro, ha realizzato soltanto 13 gol in appena 28 presenze. L’ex nerazzurro fatica a ritagliarsi il suo spazio ed è molto probabile che presto cambi aria. A gennaio ci potrebbe essere un nuovo tentativo da parte della Juventus, che lo aveva già cercato negli ultimi giorni di mercato in seguito alla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United.