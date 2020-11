Proposta di rinnovo in arrivo, ma sicuri che Lautaro rimanga?

Con la pausa per le feste natalizie, l’Inter dovrebbe avere in agenda un incontro per poter rinnovare il contratto del suo numero 10, Lautaro Martinez. Le cifre di cui si parla, ci dicono che l’ingaggio dell’attaccante argentino potrebbe aggirarsi intorno ai 5/6 milioni di euro, con l’eliminazione o l’innalzamento della clausola risolutoria, fissata, oggi, a 111 milioni. Ma se, come pare, la trattativa andrà a buon fine, siamo proprio sicuri che Lautaro Martinez sarà ancora un attaccante dell’Inter la prossima stagione?

I dubbi ci sono e non sono pochi. Sappiamo tutti quanto la crisi dettata dal Covid-19 stia mettendo in ginocchio il mondo del calcio in generale anche a livello economico e come il mercato sia fortemente condizionato da questa crisi, cosa che spinge i dirigenti ad avere molta inventiva per trovare la quadra delle trattative. Sappiamo anche che, in rosa, al di là degli intoccabili – secondo la società – Bastoni, de Vrij, Barella e Lukaku, gli unici che possono avere davvero mercato sono in tre: Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e, per l’appunto, Lautaro Martinez. Sappiamo, ancora, quanto il toro piaccia in Spagna - soprattutto sponda Barcellona, ma anche al Real Madrid – e in Inghilterra – la scorsa estate si parlava di un interessamento del City disposta a mettere sul piatto Gabriel Jesus, dal momento che il brasiliano non ha voluto rinnovare ulteriormente il suo contratto che scade il 30 giugno del 2023.

Per tutti questi motivi Lautaro potrebbe essere l’indiziato numero uno a partire, in modo da fare spazio al bilancio per l’acquisto di nuovi calciatori per rafforzare la rosa. Si tratta solo di ipotesi, sia ben chiaro, ma sono delle questioni a cui doversi preparare in vista di questa estate.