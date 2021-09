Problemi con DAZN, Dal Pino severo: "Per noi è inaccettabile"

Basta un rapido giro sui vari social per capire quanto i fruitori di DAZN siano insoddisfatti del prodotto offerto. Segnale debole, alcune volte addirittura assente. Un fattore non poco indisponente per chi ama il calcio e paga per seguire (si fa per dire) la propria squadra del cuore e non solo.

A riguardo, ad intervenire è stato anche il Presidente della Lega Serie A in persona. Paolo Dal Pino infatti, in un'intervista concessa in esclusiva sulle frequenze di Radio Deejay, ha detto che per quanto concerne le regole di vendita dei diritti tv, ci sono dei player che fanno delle offerte e che in questo caso a trionfare è stato DAZN.

Il tutto però, affermando che la Lega non può rimanere a guardare e che tutto ciò a cui stiamo assistendo per lui è inaccettabile. Gli esponenti di DAZN sono già stati informati e stanno già provvedendo a correggere tutti gli errori con degli strumenti di controllo richiesti proprio da Dal Pino. Insomma, una situazione che ad un solo mese dall'avvio del campionato ha visto numerosi malumori troppo spesso irrisolti. L'auspicio è che a chi paga per ottenere un servizio nella totale legalità (cosa non scontata al giorno d'oggi), venga riconosciuto il prodotto richiesto con il minor numero possibile di errori.