Probabili formazioni Inter Shakhtar: out Skriniar, Eriksen in panchina?

E' ormai iniziato il conto alla rovescia per la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar: la vincitrice incontrerà il Siviglia in finale (vittorioso ieri sera contro il Manchester United dopo aver fissato il punteggio sul 2-1). Nessuna particolare variazione per Conte: l'allenatore nerazzurro non dovrebbe cambiare assetto tattico in vista della sfida di stasera, nessun cambio manco per lo Shakhtar. Di seguito le probabili formazioni e aggiornamenti riportati da Tuttomercatoweb:



SHAKHTAR - Lo Shakhtar Donetsk allenato da Castro probabilmente presenterà il consueto modulo 4-2-3-1 caratterizzato dal palleggio e fantasia tanto caro al club ucraino. Dal primo minuto in campo Pyatov in porta; in difesa, da destra verso sinistra, dovrebbero scendere in campo Dodo, Kryvtsov, Khocholava e Matviyenko; i centrocampisti saranno Stepanenko e Marcos Antonio, mentre dietro all'unica punta Junior Moraes, agiranno Marlos, Alan Patrick e Taison.



INTER - Conte sembrerebbe orientato a riconfermare la stessa formazione che ha battuto il Bayer Leverkusen ai quarti, dunque lasciando fuori ancora una volta Eriksen, quest'ultimo possibile asso nella manica nella seconda frazione di gioco. Il modulo è sempre lo stesso: 3-5-2, con Handanovic tra i pali; Godin favorito su Skriniar insieme a De Vrij e Bastoni a comporre il tridente difensivo; D'Ambrosio a destra e Young a sinistra con Barella, Brozovic e Gagliardini a completare la mediana. In attacco la coppia Lu-La: Lukaku e Lautaro. Da non escludere anche l'ingresso in campo a partita in corso di Victor Moses.