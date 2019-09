Probabili formazioni Cagliari-Inter, Conte lascia due pedine a riposo

Stasera scenderanno in campo Cagliari e Inter nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Secondo Sky Sport, Conte lascia a riposo De Vrij e il nuovo acquisto Biraghi. Barella scalpita, ma Vecino attualmente sembrerebbe essere in vantaggio:



"Nell'Inter, Conte potrebbe ripartire dalla formazione titolare vista contro il Lecce. In difesa rivedremo Ranocchia: de Vrij non è partito per Cagliari, così come Biraghi che che è ancora indietro nella condizione. A centrocampo invece Barella (grande ex insieme a Nainggolan) vorrebbe scendere in campo dall’inizio ma il ballottaggio con Vecino vede ancora quest’ultimo in vantaggio. In conferenza stampa Conte ha annunciato che Sanchez è convocato, ma in attacco dal 1' ci sarà Lautaro Martinez al fianco di Lukaku".

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.