Primo gol: il marcatore ufficiale lo decide la norma UEFA

Il primo gol dell'Inter a Marassi ha lasciato incerto più di un osservatore a proposito dell'attribuzione della marcatura. Il tiro di Sensi è chiaramente diretto in porta ma altrettanto evidente è la deviazione di Alexis Sanchez con la parte superiore della schiena.

Secondo le nuove direttive Uefa il tocco non volontario di un compagno di squadra non annulla la marcatura a favore di chi ha effettuato il tiro. Per questo è più che probabile che nel tabellino ufficiale dei marcatori della Lega Calcio figuri il nome di Sensi e non quello di Sanchez.