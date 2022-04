Primavera Inter, poker roboante rifilato al Genoa: il report

Bella vittoria per la Primavera dell'Inter.

I ragazzi allenati da Christian Chivu, hanno superato in trasferta il Genoa di Mister Luca Chiappino con un abbondante 4-0 nella gara valida per la 29esima giornata di campionato Primavera 1TIMVision. La prima frazione di gioco tra le due squadre si conclude in perfetto equilibrio, con il Grifone che tiene testa ai nerazzurri ma crolla all'alba del secondo tempo.

Il nerazzurro Iliev infatti porta avanti la propria squadra al minuto 55, con Casadei che raddoppia al 61' e con Zuberek che mette la propria firma per il 3-0 tre minuti più tardi. A mettere la parola fine alla gara, ci ha pensato Fabbian al minuto 74 con i nerazzurri che faranno rientro a Milano con in tasca il decimo risultato utile consecutivo.