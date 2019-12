Primavera Inter, Mulattieri punisce il Chievo Verona: il report del match

Dopo un match per certi versi "timido", la squadra allenata da Armando Madonna è riuscita a superare il Chievo Verona di Paolo Mandelli. I clivensi provano a cercare l'iniziativa in avvio di gara con Tuzzo, ma il n°1 interista Stankovic non si fa cogliere impreparato.

Al minuto 23 il vantaggio nerazzurro. Schirò serve a Mulattieri un cross perfetto che quest'ultimo trasforma in rete con un colpo di testa sul secondo palo. Al minuto 30 Persyn tenta di trafiggere il portiere veronese Caprile senza però riuscire a buttare la sfera infondo al sacco.

Nella ripresa Mulattieri e Fonseca si divorano due gol apparentemente già fatti, ma questi errori per fortuna non si rivelano decisivi. Al triplice fischio dal Comunale di Sommacampagna ad uscire trionfatori sono i nerazzurri che portano a casa tre punti importanti.