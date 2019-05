Primavera Inter, i nerazzurri contro l'Atalanta crollano per 2-1: il report

Sconfitta irrilevante per i ragazzi allenati da mister Madonna che, nonostante la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta, grazie alla sconfitta del Torino volano comunque alle Final Four del Primavera 1 Tim che si disputeranno nella seconda settimana di giugno.

A Zingonia ad aprire le danze è stato il nerazzurro Schirò al minuto 21. A rispondere al gol dei nerazzurri, sono stati gli atalantini Colpani e Traore rispettivamente al minuto 43 del primo tempo e 36 del secondo.

Per quasi tutta la durata del match, i ragazzi allenati da Brambilla hanno dominato in lungo e in largo, con l'Inter costretta ad attaccare solo nelle ripartenze. Le due squadre però, sono arrivate al fischio finale con la consapevolezza di essersi qualificate entrambe alle Final Four.