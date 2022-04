Primavera Inter, finalmente il progetto Chivu: è fatta per i play-off

Primavera Inter, i nerazzurrini non si fermano più.

L'ultima giornata di campionato ha visto la squadra di Christian Chivu vincere fuori casa contro il Torino per 2-0 grazie alle reti dei due attaccanti Jurgens e Zuberek. Una vittoria di fondamentale importanza per tantissimi motivi, primo tra tutti l'accesso matematico, con tre giornate di anticipo ai play-off di campionato, senza dimenticare, soprattutto, il percorso nuovo intrapreso dagli uomini di Chivu che dopo tanti alti e bassi, dal 16 di febbraio, data dell'ultima sconfitta in campionato contro la Fiorentina, sono riusciti ad ottenere ben dodici risultati utili consecutivi dati da nove vittorie e tre pareggi, attestando un netto cambio di rotta e, finalmente, il consolidamento di un progetto tattico.

Merito dell'allenatore, che ha messo da parte qualche propria idea meno adatta al nostro calcio, con un atteggiamento magari più prudente rispetto all'inizio, ma che è riuscito a valorizzare tanti giocatori, uno su tutti la vera e propria gemma della squadra, ovvero il centrocampista Cesare Casadei, tra l'altro capocannoniere della rosa nerazzurra. Adesso rimangono altre tre partite di campionato in cui, magari, verrà dato più spazio a chi ha giocato meno in stagione o a qualche elemento più giovane, per permettere a chi ha giocato di più di tirare un po' il fiato, anche se le partite importanti non mancano, come per esempio quella della penultima giornata di campionato contro il Milan.

Finalmente il progetto Chivu sembra iniziare a dare i suoi frutti ed i risultati delle ultime settimane attestano questo cambio di rotta. Magari in questa stagione ci sono squadre decisamente più attrezzate per arrivare a vincere, ma di certo è sotto gli occhi di tutti il miglioramente di qualche singolo che già dalla prossima stagione può andare a fare esperienza altrove. Vedremo come la squadra riuscirà a preparare questi play-off, mantenendo sempre alto l'obiettivo principale che è quello di far crescere quanti più giovani possibili.