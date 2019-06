Primavera 1 TIM - Inter 1 Roma 0, Colidio non sbaglia dal dischetto

Allo stadio Ricci di Sassuolo sta andando in scena la semifinale di Primavera 1 tra Inter e Roma. I nerazzurri conducono il match grazie alla rete di Facundo Colidio.

L'attaccante argentino guadagna e trasforma un calcio di rigore. Il numero 18 è stato cinturato in area di rigore in occasione di un corner. L'arbitro assegna il rigore, che viene calciato molto male da Colidio, battendo comunque Greco. E' uno a zero per l'Inter.