Prestazioni e giocate: Alexis Sanchez si candida per il derby

“Sono come il vento, libero, veloce, minaccioso”. Con queste parole iniziava il video di presentazione di Inter Media House riguardante l’acquisto di Alexis Sanchez. La punta cilena, in questo piccolo inizio di stagione, si sta rivelando essere un’arma in più nello scacchiere di Antonio Conte, sia che parta dalla panchina, sia che parta dall’inizio. E proprio come sintetizzato dal video sopra menzionato, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità.

Assist, giocate funzionali ed occasioni da gol create. Il numero 7 nerazzurro sta mettendo in mostra tutto il suo repertorio, in una nuova veste, come lo stesso Antonio Conte ha riconosciuto, meno punta e più fantasista. Il gol in nazionale porterà sicuramente morale in vista della partita contro il Milan. Una partita in cui Sanchez ha già dimostrato di saper far male. La scorsa stagione, a causa della squalifica di Lautaro Martinez, il Nino Maravilla partì dall’inizio e propiziò il gol del momentaneo pareggio di Vecino.

Probabilmente questa volta dovrà accomodarsi in panchina dall’inizio, ma potrebbe dare il suo contributo in corso d’opera come già fatto in questo inizio. Alexis Sanchez è pronto a dare battaglia per quella che può essere la stagione del suo riscatto. Libero, veloce, minaccioso. In una parola: Maravilla.