Pres. Lugano: "Conte? Di solito le squadre le guardiamo per i giocatori"

Intervistato in esclusiva da Matteo Barzaghi per Sky Sport, Angelo Renzetti, presidente del Lugano Calcio ha parlato della convivenza con l'Inter in Svizzera e del match di domenica valido per la Casinò Cup.

"Avere una squadra così importante è un motivo d'orgoglio. Facciamo l'EL, è un po' come scartare un regalo. Di solito le squadre le guardiamo per i giocatori non per l'allenatore. Sono ancora incompleti. h adato molta visibilità l'Inter alla città. In Svizzera sono molto precisi e siamo tutti un po' Conte. Vorremmo Conte (ride ndr)".