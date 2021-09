Pres. Crotone: "La nostra punta d'esperienza è Mulattieri"

Dopo una stagione nella Serie B olandese, con la maglia del Volendam allenato dall'ex giocatore nerazzurro Jonk, per Samuele Mulattieri è stato prospettato il prestito al Crotone, squadra retrocessa la passata stagione. E con la maglia dei calabresi il giovane attaccante classe 2000 sta stupendo tutti facendo quello che sa fare meglio: il gol. Infatti, dopo al gol in Coppa Italia al Brescia, la punta ha firmato una doppietta all'esordio nella serie cadetta e una rete nella sconfitta contro il Cittadella.

Di lui, ha parlato il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, il quale, rispondendo attraverso i canali ufficiali del club ad una domanda di un tifoso che chiedeva una punta con più esperienza, ha detto: "Ce l’abbiamo la punta di esperienza: abbiamo Mulattieri, abbiamo Maric che sono due grandi centravanti. In quel reparto siamo più che coperti".

Un attestato di stima importante, per un giocatore che, appena arrivato, è riuscito a convicere il proprio tecnico e a prendersi il ruolo di centravanti titolare della squadra di Francesco Modesto e lo ha fatto siglando 4 gol in tre partite, confermando il trend positivo a cui aveva dato vita il Olanda. L'Inter ci punta per il futuro e lo osserva, lui, intanto, risponde positivamente ad ogni chiamata in campo.