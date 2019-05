Post Inter-Empoli, Andreazzoli parla dell'episodio che ha deciso la gara

Inter-Empoli, per la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli, è finita nel peggiore dei modi. Al termine di un match in cui toscani hanno creato svariate occasione da gol, l'Empoli esce da San Siro con la consapevolezza di essere retrocessa in Serie B.

Un rammarico enorme per chi, nella bolgia del Meazza, è riuscita a dare filo da torcere dall'inizio della stagione staziona tra le prime posizioni. Sul match, in conferenza stampa l'allenatore dei toscani ha detto:

"Siamo rammaricati, vedere i ragazzi piangere non è bello. Il primo tempo abbiamo fatto bene, ma poi eravamo terrorizzati. Nell’intervallo ho chiesto loro di giocare senza paura, di provare a divertirsi. Sono andati oltre le mie aspettative, quei 20′ finali giocati senza buttare via il pallone non erano semplici. Non siamo stati assistiti dal fato. L’episodio può andare da una parte o dall’altra. Nainggolan ha ricevuto un passaggio dal palo, noi abbiamo preso la traversa".