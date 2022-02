Possibile esordio per un nuovo acquisto in Inter-Sassuolo: le ultime

Inter-Sassuolo, possibile esordio in nerazzurro.

Simone Inzaghi sta preparando la partita che vedrà la sua Inter affrontare il Sassuolo di Dionisi, una sfida non semplice perché il Sassuolo ha messo in difficolta quasi tutte le squadre che ha affrontato.

Per la prima volta in questa stagione, l’Inter dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic squalificato per diffida: a sostituirlo dovrebbe essere Nicolò Barella che agirà da mediano e le due mezzali saranno Calhanoglu e Vidal. Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni dato che il ricorso per la diminuzione della squalifica è stato respinto: Dimarco giocherà al suo posto come è accaduto nella sfida contro il Napoli. Sugli esterni Dumfries e Perisic potrebbero essere riconfermati dopo l’ottima prestazione fatta in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

In attacco Inzaghi avrà dei dubbi da sciogliere: continuare a giocare con Lautaro per fare in modo che si sblocchi o sfruttare il momento d’oro di Alexis Sanchez? Non è del tutto remota la possibilità che la coppia titolare potrebbe essere composta proprio da Lautaro-Sanchez con Dzeko che potrebbe partire dalla panchina.

In questa partita potrà fare il suo esordio con la maglia dell’Inter Felipe Caicedo, che potrà dare un contributo all’attacco nerazzurro nell’ultimo spezzone di gara. Situazione diversa per Robin Gosens: secondo le ultime indiscrezioni, il tedesco sarebbe pronto a debuttare nella partita successiva contro il Genoa, ma non sono escluse le sorprese: negli ultimi allenamenti, Simone Inzaghi testerà la forma fisica di Gosens e potrà decidere se portarlo in panchina o addirittura fargli giocare gli ultimi minuti della sfida per riprendere confidenza con il campo da gioco.