Possibile cambio di rotta per Perisic: in arrivo offerte dalla Cina

Lo Shanghai Shenhua, squadra di calcio cinese militante nella Chinese Super League, sembra intenzionata ad accaparrarsi Ivan Perisic.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sarebbe giunta a Milano un'offerta di 25 milioni di euro e triennale da 12 milioni netti a stagione per l'esterno offensivo croato. Dalla Cina le voci parlano di un affare praticamente già concluso. La cifra importante (sebbene non in linea con quanto sperato dalla società) sta effettivamente facendo riflettere la dirigenza nerazzurra ma Perisic non sembra intenzionato a lasciare l'Europa per l'Estremo Oriente.

Nel frattempo il suo nuovo agente, Nelio Lucas, sta lavorando per trovare un'offerta di almeno 30 milioni in Inghilterra, dove il trentenne croato vorrebbe approdare il prossimo anno.

Qualora l'affare di Perisic sfumasse lo Shanghai potrebbe puntare ad El Shaarawy, in scadenza nel 2020.