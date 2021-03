Positivi Inter, non tutti i mali vengono per nuocere: Radu e Ranocchia ok

Sono ore di estrema attenzione quelle che stanno scorrendo attualmente in casa Inter. Le positività di Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan De Vrij e Matias Vecino hanno fatto scattare immediatamente il protocollo di prevenzione, ponendo in isolamento tutti i componenti del gruppo squadra.

Il prossimo 3 Aprile in calendario è prevista la trasferta contro il Bologna di Sinisa Mihajilovic. A tal proposito, nel caso in cui l'ATS non dovesse vietare nuovamente la disputa della gara, sarà necessario sopperire alle assenze del portiere titolare (nonché capitano) e del n°6.

A sostituire Handanovic sarebbe il giovane Ionut Radu, attualmente alla ricerca dell'esordio in maglia nerazzurra, mentre ad agire al posto di De Vrij sarebbe Andrea Ranocchia. Il difensore italiano in questa stagione ha collezionato 4 presenze da titolare (a Genova contro il Genoa, in casa col Parma, in casa col Torino e in casa col Benevento).

Una prova senza dubbio di indiscussa responsabilità per i due alla quale si potrebbe aggiungere anche il possibile impiego di Aleksandar Kolarov. In quest'ultimo caso, Alessandro Bastoni verrebbe spostato al centro della difesa con il serbo che andrebbe a piazzarsi sul centro-sinistra.