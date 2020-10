Polonia Italia, probabili formazioni: Barella titolare, dubbio Sensi

Domani sera alle 20.45 gli azzurri di Roberto Mancini tornano in campo per affrontare la Polonia, match valido per la terza giornata del girone della Nations League. L’Italia è attualmente prima in classifica a quota 4 punti, nelle precedenti giornate ha battuto l’Olanda e pareggiato contro la Bosnia. Il primo posto nel girone permetterebbe agli azzurri di salire nel ranking FIFA, fattore molto importante soprattutto in vista del sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.

Come riportato da RaiSport, Roberto Mancini dovrebbe schierare la miglior formazione a disposizione e quindi cambiare quasi totalmente gli undici scesi in campo qualche giorno fa nell’amichevole terminata 6-0 contro la Moldavia. Il modulo sarà sempre il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali, Chiellini e Bonucci al centro della difesa. Sulla fascia destra ci dovrebbe essere Florenzi, mentre a sinistra ballottaggio tra Spinazzola ed Emerson Palmieri. In mediana Jorginho con Barella e uno tra Jorginho e Sensi ai suoi lati. In attacco Chiesa e Pellegrini a supporto di Immobile.

Brzeczek si schiererà con un tipico 4-4-2, con lo juventino Szczesny in porta; difesa a quattro composta da Bereszynski, Glik e Bednarek centrali e Kedziora sulla sinistra. In mezzo al campo Krychowiak e Goralski con Jozwiak e Grosicki esterni. Tandem d’attacco Milik e Lewandowski.

POLONIA (4-4-2): Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Kedziora, Jozwiak, Krychowiak, Goralski, Grosicki, Milik, Lewandowski

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini.