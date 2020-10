Polonia-Italia, le formazioni ufficiali: Barella titolare

Alle 20:45 l'Italia scenderà in campo contro la Polonia nella gara valida per la fase a girono della Nations League. Il match contro i polacchi potrebbe essere decisivo per le sorti del girone A, al momento guidato proprio dagli azzurri a quota 4 punti.

Per quanto riguarda le scelte di Roberto Mancini, da segnalare la presenza in campo dal primo minuto dell'interista Nicolò Barella. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due CT:

Polonia: Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krichowiak, Moder; Szymanski, Klich, Joswiak; Lewandowsi.

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini, Belotti, Chiesa.