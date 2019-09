Politano “salta” Sanchez, Conte ha trovato un jolly prezioso

Nell’ultimo mercato la Fiorentina aveva imbastito un’operazione da 30 milioni per portare Politano in Toscana. L’Inter ha resistito alla tentazione, Conte ha messo il veto ed oggi l’ex Sassuolo si ritrova ad essere pedina di importanza fondamentale nello scacchiere del tecnico.

Ha saputo modificare la sua posizione in campo in fretta e senza cadute di rendimento, come osserva la Gazzetta dello Sport. Da laterale offensivo con Spalletti a trequartista/attaccante puro, nella variante del 3-5-2- di Conte con due giocatori dietro a Lukaku. Con Lecce e Cagliari ha sfiorato il gol dopo essere subentrato dalla panchina, titolare con l’Udinese e “decisivo con il suo ingresso in campo in Champions con lo Slavia Praga”.

Per questo il ragazzo romano è seriamente candidato a giocarsela fin dall’inizio anche nel derby, visto che per Conte offre maggiori garanzie rispetto ad Alexis Sanchez.