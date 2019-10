Politano, l'attaccante interista commenta il sistema di gioco di Conte

La passata stagione sotto la guida di Luciano Spalletti partiva quasi ogni settimana titolare. Il 4-2-3-1 adottato dal tecnico di Certaldo, alternato al 4-3-3, permetteva a Matteo Politano di poter mettere in risalto le proprie doti tecniche.

Ora però la situazione è cambiata. Sulla panchina interista siede Antonio Conte che tende a schierare un 3-5-2 che vede l'ex Sassuolo impiegato spesso e volentieri da seconda punta. Un cambio tattico accettato (guai se non fosse così) dal giocatore ma per il quale lo stesso Politano ha confessato:

"Il sistema di gioco risalta un po’ meno le mie caratteristiche di gioco perchè non parto largo per poi andare a chiudere il campo ma gioco punta, e per questo devo essere bravo a farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa".