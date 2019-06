Politano infortunato, l'esterno è costretto a lasciare il ritiro della nazionale

Vacanze anticipate per Matteo Politano. In questo caso però non si tratta di una buona notizia. L'unico calciatore nerazzurro a rappresentare la nazionale italiana è stato costretto a lasciare Coverciano. Un problema alla caviglia sinistra, la stessa alla quale ha avuto problemi dopo il Chievo Verona, lo ha costretto ad abbandonare la sede del ritiro.

Roberto Mancini dovrà fare a meno dell'esterno nerazzurro per le gare contro Grecia e Bosnia, valide per la qualificazione ai prossimi europei.