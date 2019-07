Polemiche dell'Unione Stampa Sportiva Italiana per la conferenza di Conte

La prima conferenza stampa di Antonio Conte, attesissima dai tifosi nerazzurri ma anche dalle principali testate sportive, è stata molto discussa non solo per i pareri tecnici espressi dall'allenatore ma anche per le scelte societarie in materia di concessione di accrediti.

L'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) ha infatti polemizzato con queste scelte e ha chiesto l'intervento dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione della Stampa:

“La presentazione di un tecnico, per giunta del calibro di Antonio Conte, è sempre un evento di interesse pubblico, al di là della sede in cui avviene e dunque con questa decisione l’Inter ha negato ad alcuni colleghi l’esercizio del diritto-dovere all’informazione. La società avrebbe dovuto accreditare tutti gli organi di informazione. Ogni altro criterio è inaccettabile e lesivo verso le testate escluse. Sorprende che una società gloriosa abbia commesso un arbitrio così grave. L’Ussi chiede l’immediato intervento dell’Ordine dei Giornalisti e alla Federazione della Stampa perché episodi del genere non si ripetano”.