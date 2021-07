Pochettino: "Hakimi ha fatto tanti gol all'Inter, ci da tante opzioni"

Un addio che ha fatto male a tantissimi tifosi nerazzurri quello di Achraf Hakimi, che in questa sessione di mercato ha lasciato l'Inter per andare al Paris Saint Germain per una cifra di circa 68 milioni più tre di bonus. Un trasferimento che è stato accolto molto positivamente dalle parti di Parigi che possono contare, adesso, per la propria rosa, su un giocatore che nel ruolo di terzino destro è e sarà uno dei migliori interpreti al mondo. Di lui ha parlato in conferenza l'allenatore dei parigini, Mauricio Pochettino, esaltandone le qualità.

Ecco le sue parole: "È un giocatore che offre molte opzioni, soprattutto in attacco. Ha qualità particolari a livello fisico, ha fatto tanti gol in carriera, anche nell'ultima stagione all'Inter. Si sta adattando molto bene. Purtroppo, come tanti giocatori del PSG, ha avuto il Covid e si sta riprendendo. Però ha buone qualità e si è adattato molto bene al gruppo".

Grande entusiasmo, dunque, per l'allenatore argentino, per avere un giocatore di primissimo livello sulla corsia destra, migliorato tantissimo all'Inter sotto tantissimi aspetti, soprattutto in fase difensiva. Un giocatore che potrà garantire al PSG anche tanta duttilità e cambio modulo, visto che può giocare anche a sinistra o in attacco, oltre che, come in nerazzurro, da quinto di centrocampo. Il PSG se lo godrà per molti anni, mentre all'Inter non resta che cercare un sostituto che possa essere all'altezza del ruolo e funzionale agli schemi che adotterà in campo Simone Inzaghi nella prossima stagione di Serie A.