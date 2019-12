Pistocchi sul gol annullato a Lautaro: il giornalista cita il regolamento

Maurizio Pistocchi ha voluto commentare un episodio: il gol non assegnato a Lautaro Martinez durante la sfida di ieri sera tra Inter e Barcellona. Il giornalista non si risparmia e cita anche il regolamento.



Per Pistocchi la marcatura era da convalidare: Romelu Lukaku si trovava in posizione irregolare, con un centrale della squadra avversaria che fa cominciare un nuovo sviluppo dell'azione. Il giornalista allega tramite un post su Twitter anche la foto della regola a pagina 87.



Sciolti quindi tutti i dubbi in merito all'accaduto: Lukaku in offside ma la giocata del difensore blaugrana Umtiti fa iniziare una nuova azione culminata successivamente con rete siglata da "El Toro".