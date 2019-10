Pistocchi lancia una frecciatina all'Inter: il giornalista non si risparmia

Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista televisivo, non si risparmia sulla prestazione dell'Inter contro il Sassuolo. Attraverso il suo account ufficiale Twitter piovono affermazioni contro il collettivo, definito come ancora non totalmente maturo. Ecco quanto condiviso:



"Sassuolo-Inter 3:4 L’Inter domina per 70’, segna 4 gol con Lautaro (2) e Lukaku (2) ma nell’ultimo quarto d’ora va fuori partita, subisce due gol in pochi minuti, si fa dominare dal Sassuolo Non è ancora una squadra di Conte, nè tatticamente nè mentalmente“.



I nerazzurri hanno rischiato di subire il pareggio nel finale, ma al triplice fischio il risultato è rimasto invariato sul 4-3 a favore degli uomini del tecnico salentino.