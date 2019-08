Pistocchi, la stoccata contro Nainggolan è destinata a far discutere

Dopo una sola stagione, l'avventura di Radja Nainggolan in nerazzurro si è conclusa in maniera anche piuttosto sorprendente, con l'Inter che ha deciso di escludere dal progetto il Ninja.

Una decisione di cui l'ex centrocampista della Roma ha dovuto prendere atto e che ha sfruttato per far ritorno nella Cagliari che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Sul ritorno del belga in Sardegna, in maniera piuttosto "diretta", Maurizio Pistocchi su Twitter ha scritto:

“Radja Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo”.