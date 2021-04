Pistocchi: "L'Inter ha tirato meno e segnato più della Juve. Infatti è prima"

Il gioco di una squadra dice tutto della sua classifica? Sì, secondo il giornalista Maurizio Pistocchi che, dal suo profilo Twitter fa un paragone tra l'Inter e la Juventus.

Ecco quanto riportato: "In una squadra il leader deve essere il gioco, ma l’analisi della stagione della Juventus è molto semplice: con 605 conclusioni a rete, ha segnato 56 gol, percentuale 9.3%. È 7^. l’Inter, che ha fatto meno tiri in porta-539-ha segnato 66 gol, percentuale 12.2%. Facile, no?"

Non si sa se quanto detto dal giornalista sia una scelta esatta, di sicuro l'Inter, in questa stagione, sta dimostrando di essere la più forte della Serie A.