Pistocchi Inter, che frecciata alle istituzioni! Il giornalista non si risparmia

Intervenuto durante la trasmissione radiofonica di Tuttomercatoweb, Maurizio Pistocchi ha rilasciato delle dichiarazioni sull'emergenza Coronavirus e sulle possibilità di tornare nel più breve tempo possibile a giocare. Il giornalista non si risparmia e lancia una frecciatina alle istituzioni dopo alcune prese di posizione alquanto discutibili. Ferite riaperte e situazione incerta, Pistocchi non ci sta e rincara la dose con parole che pesano come un macigno e che lasciano ancora gli animi bollenti anche dopo la sospensione del campionato.



Il pensiero va ovviamente al Derby d'Italia giocato a porte chiuse contro la Juve e anche alla sfida europea di Champions dell'Atalanta disputata a San Siro contro il Valencia. Ecco quanto affermato nella giornata odierna alla radio del noto portale: “La portata di questo evento è stata sottovalutata, non solo dal mondo della politica ma anche dal calcio. Il 19 febbraio si è giocato a San Siro per la Champions, ma anche dopo. Nella settimana di Juve-Inter c’era chi voleva giocare a porte aperte. Si sono fatti quindi errori evidenti. In questo momento bisogna andare avanti, ma passato tutto questo qualcuno dovrà assumersi delle responsabilità”.



Parole anche sulle probabilità di un imminente ripresa delle competizioni, che secondo il famoso cronista non potrà avvenire nei mesi estivi (giugno e luglio), dichiarando anche come sia totalmente inopportuno parlare di un'ipotetica soluzione: “Non è opportuno di parlare di come si può ripartire. In Cina ci sono voluti 4 mesi pieni per riprendersi. Almeno fino a giugno si dovrà rimanere così, poi ai giocatori servirà allenamento e anche una pausa tra una stagione e l’altra. E’ difficile mantenere ora una condizione fisica. E’ vero che ci sono campionati da finire e anche le coppe, ma bisogna pensare ad un progetto fattibile per terminare la stagione. Giocare tra giugno e luglio al vedo dura”.