Pistocchi e lo scudetto: ecco la previsione sull'Inter

Maurizio Pistocchi dice la sua sull'Inter.

In questo inizio di campionato, in cui la squadra di Simone Inzaghi non sembra aver patito gli addii di Conte, Lukaku ed Hakimi, l'obiettivo stagionale rimane ancora quello di riportare lo scudetto a Milano per poter aggiungere sulla maglia, oltre al tricolore, anche la seconda stella. Ed è per questo che, in tanti tra gli addetti ai lavori, si sono interrogati su dove potrà arrivare l'Inter in questa stagione che vede tante squadra racchiuse in pochi punti e tanti scontri diretti che, potenzialmente, potrebbero far perdere qualche punto a tutti.

Canale Otto, a tal proposito, ha chiesto l'opinione del giornalista, Maurizio Pistocchi il quale ha fatto la sua scaletta per la lotta allo scudetto. Ecco le sue parole: "Ho avuto modo di seguire le tre squadre che comandano il campionato: il Napoli, l'Inter e il Milan. Sicuramente i rossoneri mi stanno entusiasmando e sono al momento favoriti per la vittoria finale. La compagine di Pioli mi sta sorprendendo per la capacità di andare subito in verticale, per la propensione del terzini di attaccare. Il Milan ha fatto di vedere più di tutte le altre insieme al Napoli. Anche la compagine di Luciano Spalletti sta facendo benissimo e non parlo solo di vittorie, ma anche del modo con il quale riesce a vincere le partite.Un gradino sotto partenopei e rossoneri, a mio avviso, c'è l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi sta facendo molta fatica e diverse vittorie sono stentati. Ma i nerazzurri sono una squadra composta da calciatori forti".

Dunque, non la favorita per il tricolore, ma una delle favorite che parte un po' dietro rispetto a Napoli e Milan che ricoprono, rispettivamente, il primo ed il secondo posto. Vedremo se gli uomini di Simone Inzaghi riusciranno a ribaltare questa previsione, dando una prova di forza che possa regalare la secondo gioia consecutiva ai propri tifosi. Di certo la concorrenza è davvero agguerrita e già dalla prossima giornata ci saranno match clou da non sottovalutare, coincidenti con il ritorno dei giocatori dalla nazionali - ecco qui il programma dei calciatori impegnati.