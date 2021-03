Pirlo sul rinvio di Inter-Sassuolo: "Noi abbiamo sempre giocato. Inter fortunata"

Andrea Pirlo ha parlato quest'oggi in conferenza stampa in vista del match della sua Juventus contro il Benevento, in programma domani pomeriggio. Interrogato sulla decisione di rinviare il match tra Inter e Sassuolo a causa del focolaio covid, il tecnico bianconero non è riuscito a nascondere un pizzico di malessere verso questa decisione. Di seguito le sue parole:

"Siamo stati informati del rinvio, e abbiamo accettato come sempre tutte le decisioni. Noi abbiamo sempre giocato, anche con dei positivi in rosa, e come noi anche altre squadre. In questo caso sono state fatte delle scelte diverse perché è intervenuta l'ASL, quindi accettiamo la cosa. Purtroppo capita in un momento positivo per l'Inter, che avrà l'opportunità di recuperare i giocatori durante la sosta, e avrà la possibilità di lavorare non mandando i giocatori in Nazionale. In questo senso sono stati fortunati".

Ancora Pirlo: "Il nostro dovere domani è quello di mettere pressione ai nerazzurri: abbiamo l'opportunità di avvicinarci, dipenderà da noi".