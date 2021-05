Pirlo: “L’Inter ha avuto più fame di noi. Passerella? Già fatti i complimenti”

Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, match fondamentale soprattutto per i bianconeri per provare a rientrare in zona Champions League. Ecco di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportato Calciomercato.com:

"Se l’Inter ha un organico più competitivo? Non lo so, ma se han vinto il campionato vuol dire che han fatto meglio. Sono stati più regolari, hanno avuto più fame. Le due rose sono valide, ma loro sono stati più bravi. L’Inter arriverà con la formazione migliore, vorranno vincere conoscendo il mister e cosa vuol dire Juve Inter a livello calcistico. Prepareranno al meglio questa gara, importante non solo per noi ma anche per loro per far vedere che sono i campioni d’Italia».

"Scudetto? L’ha vinto l’Inter e le altre l’hanno perso, Juve compresa. C’è sempre un insieme di cose. Complimenti a loro, ma noi potevamo fare di più”Passerella d’onore per l’Inter? Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all’Inter. Poi domani vedremo cosa ci diranno di fare".