Pirlo carica la Juve: "Cerchiamo l'impresa sperando che l'Inter perda punti"

Dopo la vittoria contro il Cagliari, per 1-3 con tripletta di Cristiano Ronaldo, la Juventus si rilancia in campionato dopo l'eliminazione in Champions e risponde all'Inter, vittoriosa oggi a Torino.

Il tecnico dei bianconeri ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport: "La Juventus è in grado di riuscire nell'impresa di riacciuffare l'Inter in vetta alla classifica? "Siamo qua per quello, per lavorare e cercare di fare un'impresa".

Pirlo ha, poi, continuato: "Dobbiamo pensare a noi stessi, siamo qui per vincere le partite e sperare che l'Inter possa perdere punti. Il nostro obiettivo è quello di far fare più punti possibili e di vincere tutte le partite".