Piquè: “Italia miglior nazionale del torneo ma ancora favorita ai rigori”

L'Italia è campione d'Europa. Gli azzurri sono riusciti a conquistare il secondo Europeo grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra. All’indomani della finalissima di Wembley, Gerard Piqué è tornato a polemizzare nuovamente contro l'Italia dopo le dichiarazioni della scorsa settimana in seguito ai calci di rigore in Italia-Spagna.

Il difensore spagnolo ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter in cui si è congratulato con l'Italia per la conquista del titolo, definendola la migliore nazionale di tutto il torneo, ma ha ribadito nuovamente che gli azzurri siano stati favoriti ai calci di rigore, in quanto li hanno battuti ancora per primi. Ecco di seguito il suo Tweet:

"L'Italia vince gli Europei con merito. Congratulazioni! La miglior Nazionale di tutto il torneo. Certo, il fatto di aver calciato per primi ai rigori li ha aiutati di nuovo. Ha permesso loro di sbagliare, come contro la Spagna, e rimanere ancora vivi nella lotteria dei penalties".