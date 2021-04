Pioli: "L'Inter ha lo scudetto nelle sue mani. Solo lei può perderlo"

Il tecnico rossonero Pioli, al termine della gara pareggiata oggi dal Milan contro la Sampdoria, ha espresso la sua opinione sulla partita e sulla lotta scudetto.

Ai microfoni di Sky, come riportato dal sito dell'Ansa, ha commentato: "Non ci sono alibi. Siamo stati lenti nel fraseggio e imprecisi nelle scelte. C'erano tanti spazi per fare qualcosa di più. Quando fai scelte sbagliate e giochi una partita al di sotto del tuo livello, queste sono le prestazioni. Oggi c'è delusione e amarezza per come abbiamo giocato e non ci sono giustificazioni".

E sui nerazzurri... "E' l'Inter che ha nelle proprie mani lo scudetto. Solamente l'Inter può perderlo".