Pinamonti si racconta: "Io, Basto e Skriniar sempre insieme. La musica? Ci pensano Lautaro e Hakimi"

L'attaccante dell'Inter, Andrea Pinamonti, è il protagonista dell'ultima puntata di "3,2,1" su DAZN, nel corso della quale ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita in nerazzurro. Di seguito un estratto dell'intervista:

"Il mio rapporto con la musica? Mi piace molto; ascolto musica prima e dopo ogni partita, ma anche prima di allenarmi. Mi aiuta a concentrarmi. Nello spogliatoio gli addetti alla musica sono Hakimi e Lautaro, e principalmente mettono musica latina e sudamericana".

Pinamonti poi parla delle sue serie tv preferite, e del rapporto speciale con due suoi compagni di squadra: "La mia serie preferita è sicuramente Prison Break, che racconta la storia di un ragazzo che aiuta suo fratello ad evadere di prigione. Io da chi mi farei aiutare? Probabilmente da Bastoni e Skriniar, dato che stiamo sempre insieme. Ci conosciamo bene, ma ho molti dubbi sull'esito positivo della fuga (ride)".

Infine, un piccolo commento su questi primi anni di carriera: "Non posso negarlo, ho avuto tante belle soddisfazioni in questi anni, ma non mi sento ancora arrivato".