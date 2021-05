Pinamonti: "Scudetto indescrivibile. Sono migliorato molto"

L'attaccante dell'Inter campione d'Italia, Andrea Pinamonti, ha parlato a L'Adige proprio della vittoria dello scudetto con la squadra nerazzurra, maglia con cui è cresciuto nel settore giovanile.

Ecco le sue parole: "Il gol che ho segnato contro la Sampdoria è stato indescrivibile, così come vincere il campionato. Quest'anno i miei compagni mi hanno aiutato molto a migliorare, soprattutto in quelle cose nelle quali avevo più difetti".

Insomma, anche se poco impiegato in campo l'attaccante trentino ha avuto di gioire sia in termini di gol, con il suo primo firmato in nerazzurro, che di miglioramenti personali.