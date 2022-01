Pinamonti oggi avversario. L'idolo, il rapporto con Conte, il sogno futuro

Pinamonti e i suoi sogni.

Andrea Pinamonti è il classico attaccante d’area di rigore alto e voglioso di segnare. Stasera vorrà dimostrarlo a San Siro nella sfida di Coppa Italia contro la sua ex squadra, l’Inter. Il talento di Andreazzoli ama fortemente i colori nerazzurri, ma essendo un professionista, non vuole sfigurare.

Quest’anno aveva bisogno di giocare e l’Empoli gli sta dando questa importante chance. Lui, dal canto suo, la sente eccome (i numeri gli danno ragione: 21 presenze e 7 reti, con margine di crescita). Pinamonti in un’intervista rilasciata a Fanpage ha dichiarato che con Conte nessuno si accontentava, che con Andreazzoli riesce a trovarsi bene, che non sente il peso del suo prezzo, che aver vinto quel tricolore è stata una gioia immensa, e che il suo idolo è Ibrahimovic.

Non perde la voglia di misurarsi ancora a grandi livelli, e si augura di esplodere in una grande piazza.

Non gli dispiacerebbe tornare a vestire quella maglia dell'Inter che lui tanto sogna, ma sa che in futuro ci potrebbe essere anche una cessione a titolo definitivo. Le voci si rincorrono. Il suo cartellino potrebbe finire al Sassuolo in un’eventuale affare Scamacca, oppure Pinamonti potrebbe andare a provare un'esperienza di crescita all’estero.

Intanto lui bada al presente. Per il futuro ci sarà tempo.