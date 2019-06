Pinamonti, il nuovo attaccante del Genoa si ispira a Milito: le prime parole

E' appena cominciata l'avventura di Pinamonti al Genoa, attaccante che l'Inter ha ceduto al Grifone per un cifra poco superiore ai 16 milioni e che potrà essere prelevato nuovamente a partire dal 2020.

Sulla nuova avventura ligure, il classe '99 ha detto di volersi ispirare ad un attaccante che all'Inter ha scritto una gran bella fetta di storia: Milito. A riguardo e sul trasferimento al Genoa, Pinamonti ha detto:

"Sono felice per questa nuova avventura. Da Genova sono passati tanti attaccanti forti come Milito, Borriello e Piatek: io sono pronto a raccogliere la sfida, Diego è il mio preferito. Se tornerò nerazzurro come lui? Adesso penso solo al Genoa".