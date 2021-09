Pinamonti, è subito show all'Empoli. Inzaghi sorride

Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter, si sta mano a mano ambientando all'Empoli, squadra che lo ha acquistato in prestito nell'ultima finestra estiva di mercato. Il canterano nerazzurro si è messo in mostra nell'amichevole contro il Real Forte Querceta, vinta dai toscani per 8-2, realizzando una doppietta in pochissimi minuti.

Segnali di fiducia da parte dell'ex Genoa, intenzionato alla stagione della definitiva maturazione dopo anni di "navigazione a vista" nella massima divisione del nostro calcio. Certo, c'è da superare la concorrenza di Cutrone e Mancuso lì davanti ma l'inizio è incoraggiante. Inzaghi sorride nella speranza di avere a disposizione l'anno prossimo un attaccante diverso da quello saggiato in pre-season.

Pinamonti inizia ad ingranare...