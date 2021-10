'Pif vuole l'Inter': arabi pronti a investire anche su Milano e il 'caso' stadio

"Pif vuole l'Inter: sul piatto 1 miliardo".

È lo scoop pubblicato, questa mattina (mercoled 13 ottobre), da Libero. Qui trovate l'articolo. Il quotidiano spiega poi che "l'acquisizione dell'Inter farebbe parte di un piano più ampio dei facoltosi arabi. La volontà di Pif, infatti, sarebbe quella di ripulire la propria immagine nel mondo, grazie ad una serie di investimenti tra Europa ed America. Il progetto prevederebbe una creazione di un network nel mondo del calcio con l'acquisizione, oltre che di Newcastle in Inghilterra e Inter in Italia, del Marsiglia in Francia e di un altro club in Brasile".

Attenzione, però. Emergono nuovi particolari sul possibile affare fra Pif e l'Inter. "L'interesse per l'Italia non finisce qui. In cantiere, infatti, ci sarebbero investimenti in grattacieli a Milano (e qui torna la rivalità con il fondo del Qatar, considerando che i recenti edifici di lusso nel quartiere di Porta Nuova della città meneghina sono di proprietà qatariota)" dettaglia Libero. Non è finità. "E poi - scrive Federico Strumolo - la questione stadio, da affrontare insieme ai cugini del Milan. L'impianto di proprietà sarebbe cruciale nel progetto arabo, e giustificherebbe l'alta valutazione della società di Zhang Jindong (come si diceva, di 1 miliardo di euro). Poter contare subito su uno stadio, infatti, permetterebbe di incrementare i ricavi del club, ma la situazione intorno a San Siro resta nebulosa". Come mai? Scrive ancora Libero: "Il sindaco Giuseppe Sala, infatti, pare ancora non aprire alla possibilità di un nuovo stadio, preferendo continuare a mantenere la proprietà del Meazza". Occhio, però, al pressing del presidente del Coni, Giuseppe Malagò, che nelle scorse ore ha fatto capire come, in vista delle Olimpiadi del 2026, perché vuole l'apertura dei Giochi in un San Siro rinnovato o in un nuovo stadio e non in un cantiere.

Pif, è la notizia del giorno, comunque sembra intenzionata a comprare l'Inter. Come scritto da Libero sul piatto ci sarebbe un miliardo di euro e, nelle scorse settimane, sarebbe avvenuto anche un incontro fra gli emissari del fondo saudita e il club nerazzurro per limare i dettagli della trattativa. Ne parliamo in questo articolo.