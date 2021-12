Pif o fondi Usa? L’Inter è al centro di grande manovre

Inter, sono sempre più insistenti le voci sulla cessione della società ma al momento non si hanno ancora notizie certe. La famiglia Zhang ha più volte ribadito di voler continuare a stare al timone dei nerazzurri ma di fronte ad un offerta da un miliardo di euro sarebbe pronta a cedere.

Ieri sera il Internationsl Business Times ha lanciato la notizia di un accordo già raggiunto con il fondo saudito Pif, da tempo accostato ai nerazzurri, per la cessione dell’intero pacchetto di maggioranza per una cifra di 900 milioni di euro (qui l’articolo integrale). Notizia prontamente smentita ed etichettata come ‘fake’ da Suning (clicca qui per approfondire). Il futuro dell’Inter più che studiata potrebbe essere a stelle e strisce. Stando alle ultime indiscrezioni Steven Zhang, infatti, si troverebbe in questo momento a Los Angeles per parlare con Daniel Straus, importante businessman americano che opera principalmente nel mondo della salute ma è anche proprietario del fondo Bridge Sports che ha investito in passato in NBA. Oltre a quello di Straus ci sarebbero altre sue società statunitense interessate ai nerazzurri. Anche questa ipotesi è stata subito smentita dalla società spiegando che il presidente si troverebbe in America solo per vacanza.

Il futuro societario resta sempre più incerto, ma una cosa è certa: l’Inter è al centro di grande manovre è qualcosa bolle in pentola per il prossimo anno.