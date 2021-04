Pià: "Il Napoli può mettere in difficoltà l'Inter. Punto su Osimhen"

Intervistato ai microfoni di Radio Crc, l'ex attaccante brasiliano del Napoli, Iniacio Pià, ha parlato della sfida che vedrà, allo Stadio Maradona, affrontarsi proprio la sua ex squadra e l'Inter di Antonio Conte.

Ecco quello che ha detto: "Il Napoli può mettere in difficoltà l’Inter, per la gara di domenica sera punto tutto su Osimhen".

L'ex attaccante, poi, ha detto la sua su Antonio Conte: "Conte non si smentisce mai, trova sempre qualche difficoltà al primo anno in una nuova squadra, ma al secondo vince sempre. Il Napoli però ha le qualità per battere l’Inter: se non avessero avuto tutte queste defezioni per infortunio, gli azzurri avrebbero lottato per lo scudetto".