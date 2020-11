Petrachi:” Politano era nostro. Con Conte ho questionato per Dzeko”

Gianluca Petrachi, ex ds della Roma, in un'intervista al Corriere dello Sport, svela alcuni segreti in merito a trattative con l'Inter la scorsa stagione

L’ex ds della Roma, Gianluca Petrachi, si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato a tutto tondo della sua ultima esperienza con i giallorossi, dall’addio, ai dirigenti, agli obiettivi fissati, fino ai suoi pareri sui singoli calciatori. Il dirigente ha, inoltre, parlato anche di trattative avute con l’Inter, nello specifico quella – poi sfumata – che aveva visto coinvolti in uno scambio Spinazzola e Politano:” Leonardo in quel periodo non era felicissimo perché voleva giocare a sinistra, ma Kolarov era intoccabile. Il mister pur di farlo giocare lo impiegava a destra, ma il ragazzo si incupiva. A gennaio si ruppe Zaniolo e a noi serviva un esterno. Doveva arrivare Politano e tutti contenti. Ausilio ci da l’ok, Marotta lo stoppa. Oggi Spinazzola è un titolare della Roma e della Nazionale”. Su Antonio Conte:” Con Antonio ci lega una profonda amicizia, ma con lui avevo già questionato su Dzeko che voleva portare all’Inter. Gli dissi ‘Non mi rompere i coglioni con Dzeko, non te lo do. Inutile che sbatti la testa al muro’. Era un giocatore nel cuore dei tifosi, e io quando sposo una società ne sposo anche i tifosi”.