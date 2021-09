Pessina, il pareggio e l'incredibile previsione su Dimarco

Una partita rocambolesca e piena di colpi di scena, soprattutto alla fine, quando il Var ha annullato il gol di Piccoli, dopo che, un minuto prima, Federico Dimarco aveva calciato sulla traversa il calcio di rigore fischiato da Maresca dopo il tocco di braccio di Demiral. Alla fine un 2-2 che accontenta un po' tutte e due le squadre per come si era messa la gara. Alla fine della partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato il centrocampista dell'Atalanta, Matteo Pessina, autore di un buona gara.

Ecco le sue parole: "L'avevamo preparata in questo modo. E' un punto importante anche per noi per capire la nostra forza. E' stata una partita aperta fino alla fine, sul rigore pensavo che Dimarco la tirasse ad incrociare alta e per fortuna ci è andata bene".

Poi, Pessina, ha aggiunto: "Abbiamo visto come giocavano e ci siamo abbassati con Malinovski per fare in modo che i loro centrali potessero alzarsi. Il gol annullato a Piccoli? Abbiamo pareggiato una partita importante, mi dispiace per lui perchì sarebbe stato molto importante".