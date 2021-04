Perisic stasera torna titolare, Kolarov e Vidal solo con il Crotone

Contro lo Spezia stasera si vedrà l’Inter praticamente titolare. Perisic, infatti, va verso il ritorno in campo dal 1', dopo essere rimasto out, per via di un affaticamento muscolare, contro Bologna, Sassuolo e Cagliari, ed aver giocato l’ultimo scorcio di gara con il Napoli.

Da valutare se, semmai, Darmian possa comunque trovare spazio in luogo di Hakimi, ma al momento non sembra nell'aria questa eventualità. Davanti ancora ballottaggio Lautaro - Sanchez, con il primo favorito.

Non sono invece partiti per la trasferta in Liguria i soliti Kolarov e Vidal, che ancora non hanno recuperato dalle rispettive problematiche. Difficile a questo punto che ce la facciano per il Verona, più semplice immaginarli disponibili tra dieci giorni con il Crotone.