Perisic potrebbe tornare: Conte pensa al croato per la sua nuova Inter

Ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic, partito in prestito la scorsa estate e protagonista oggi della cavalcata europea del Bayern Monaco. L'esperienza tedesca dell'ex nerazzurro è da considerarsi sicuramente positiva, ma al momento il suo futuro è ancora pieno di ombre, poiché il club bavarese non ha ancora contattato l'Inter per discutere di una possibile acquisto a titolo definitivo.

Come riferito oggi da Calciomercato.com, con ogni probabilità i due club si incontreranno al termine dei rispettivi impegni europei per decidere il futuro di Perisic, ma oggi dalle parti dei nerazzurri sembra esserci meno interesse verso una sua cessione. Antonio Conte infatti vorrebbe fare un nuovo tentativo con l'esterno vice campione del mondo.

Il tecnico leccese potrebbe considerare nuovamente Perisic all'interno del suo 3-5-2, e questo permetterebbe all'Inter di risparmiare qualcosa sul mercato, dato che i profili come Emerson Palmieri hanno un costo abbastanza elevato.