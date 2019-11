Perisic, possibile permanenza al Bayern Monaco? La risposta del croato

Ivan Perisic è attualmente in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco. L'esterno croato, non sempre titolare, sta trovando con facilità la via del gol, decisivo anche in Champions League.

L'ex Inter ha parlato del suo futuro ai canali ufficiali del Bayern Moanco:

"Finora è andato tutto bene qui a Monaco, sia sportivamente che privatamente. Per ora sono in prestito per un anno, c’è l’opzione di acquisto. Vado semplicemente passo per passo, giorno per giorno. Vedremo".