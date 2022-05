Perisic-Juventus, Romano: "Tutta la verità su questa trattativa"

Perisic-Juventus, qualcosa si muove davvero?

L'esterno croato, in questa stagione, è stato probabimente, il migliore della rosa dell'Inter, trascinando la squadra nerazzurra soprattutto nella finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus per 2-4. Un giocatore essenziale anche per Simone Inzaghi che ha fatto capire a più riprese di non volerlo perdere, ma la società sarà pronta ad accontentare a tutti i costi il proprio allenatore? Proprio di questo ha parlato sul canale Twitch di SOS Fanta, l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano.

Secondo il giornalista, infatti, al momento Perisic non ha l'accordo con nessuna società europea, anche se è vero che qualcuna è molto interessata al giocatore. La priorità del croato, ad oggi, è quella di rimanere all'Inter e di trattare il rinnovo del contratto. Poi, bisognerà vedere se effettivamente dal lato della dirigenza si verrà incontro alle sue richieste o si resterà fermi sulle proprie posizioni, con il rischio serio di perdere definitivamente il giocatore a parametro zero.

Inoltre, in questo momento, si parla tanto di un possibile approdo alla Juventus. Secondo Romano, la società bianconera, oggi, ha altre priorità, tanto che sta parlando con Di Maria e vorrebbe riportare a Torino Paul Pogba. Per Perisic c'è un interessamento che al momento è sfociato soltanto in una richiesta di informazioni, ma nulla di più. Vedremo se Marotta e Ausilio faranno un passo verso il giocatore, di certo perdere un talento di questo genere sarebbe una perdita pesante difficilmente rimpiazzabile per i nerazzurri. Dalla Juventus, intanto, osservano sornioni e con attenzione tutta la situazione.